Calciomercato Roma, su Antonucci tre club di Serie B. Interesse anche da Spagna e Portogallo

Per Mirko Antonucci si pensa ad un futuro lontano da Trigoria, dopo l’esperienza in prestito al Vitoria Setubal che non è andato nel migliore dei modi: i portoghesi lo avevano rispedito al mittente dopo un video che aveva fatto infuriare tutto il club. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, adesso per il giovane classe ’99 si sono spalancate le porte della Serie B: Cosenza, Pordenone e Vicenza sono sulle sue tracce, insieme ad altri club sempre in Portogallo, o in Spagna. L’attaccante ha comunque un contratto con la Roma con scadenza fissata al 30 giugno 2022.