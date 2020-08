Armando Izzo potrebbe lasciare il Torino. Il centrale è tra i sacrificabili sul mercato, scrive Tuttosport. Il presidente Cairo aspetta ora l’offerta giusta dai club interessati al giocatore. Sulle tracce del napoletano c’è anche la Roma, che lo prenderebbe in considerazione nel caso in cui non riuscisse a riportare Smalling a Trigoria. L’affare si può chiudere per una cifra non superiore ai 15 milioni di euro.