Besiktas su Santon: il terzino disposto a partire solo a titolo definitivo

Claudio Vigorelli, agente di Davide Santon, ieri era a Trigoria per parlare del futuro del terzino ex Inter. Futuro che potrebbe vederlo in Turchia, con la maglia del Besiktas. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il giocatore non sarebbe disposto ad essere ceduto in prestito, preferendo il trasferimento a titolo definitivo. Santon ha un contratto con la Roma fino al 2022 e non sarebbe nei suoi piani partire con una formula che lo costringerebbe a tornare nella capitale. Di qualche giorno fa. invece, il suo matrimonio con la moglie Chloe, sempre a Roma.