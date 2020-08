Kolarov all’Inter: ottimismo dei nerazzurri. Nelle prossime ore l’incontro con la Roma

Il trasferimento di Aleksandar Kolarov all’Inter potrebbe formalizzarsi in pochi giorni. Una trattativa lampo, portata avanti in gran segreto dai nerazzurri, che dopo il cambio di agente del serbo (è passato nella scuderia di Lucci) hanno trovato l’accordo sul contratto. Come riporta Sky Sport, Marotta dovrà incontrare la Roma nelle prossime ore per chiudere la trattativa. La società di proprietà di Zhang è ottimista anche se i giallorossi non avevano intenzione di cederlo. La volontà del terzino di avere nuovi stimoli è stata decisiva.

Oltre a Kolarov, la Roma potrebbe perdere anche Dzeko. Proprio Conte lo vorrebbe nella sua Inter, ma ad essere in vantaggio è la Juventus. Nel caso in cui il bosniaco decidesse di cedere al pressing bianconero, per i club non sarà difficile trovare un accordo.