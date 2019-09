Roma, il Lecce nel mirino: attesa per le condizioni di Spinazzola. Florenzi e Smalling suonano la carica

Il giorno dopo la battuta d’arresto contro l’Atalanta, la Roma torna ad allenarsi a Trigoria. Da preparare c’è già il match insidioso contro il Lecce di domenica, per cui difficilmente si potrà contare su Spinazzola. Il terzino giallorosso oggi non ha preso parte alla ripresa degli allenamenti dopo l’infortunio riportato ieri sera, domani si sottoporrà ad accertamenti approfonditi per capire l’entità dello stop. La nota positiva del match dell’Olimpico è stata senza dubbio l’esordio positivo di Chris Smalling: “Non era il risultato che speravamo ma ho provato una bellissima sensazione scendendo in campo con la maglia della Roma. Ora già testa a domenica”, le parole del centrale inglese.

Non solo l’ex Manchester ha richiamato i compagni alla concentrazione: oltre a Pellegrini, anche Florenzi non ha voluto lasciare spazio a pensieri negativi. “Una sconfitta è sempre un dispiacere, ma se non insegna qualcosa è anche inutile. Ricominciamo da oggi a imparare come riprendere la nostra strada”, ha detto il capitano. Anche Nicolò Zaniolo è chiamato a una pronta reazione dopo il gol sbagliato e l’ennesimo cartellino giallo: per lui è già il terzo in campionato dopo gli 11 complessivi dello scorso anno. Per il talento classe ’99 sta diventando un fattore negativo che condiziona la sua prestazione e le scelte dell’allenatore. Ieri è stata una giornata particolare anche per Claudia Nainggolan, che sta lottando contro la malattia. La moglie dell’ex romanista Radja ha assistito dagli spalti dell’Olimpico al match con l’Atalanta in compagnia anche di Amra Dzeko: “Che forza immensa!”, la carezza della modella bosniaca a Claudia.

LE ALTRE NEWS – Disavventura social per Juan Jesus, che purtroppo si trova a dover denunciare ancora messaggi di stampo razzista sui social. Il difensore brasiliano ha reso noto lo screen di un hater che lo ha attaccato in direct: “Orgoglioso di essere quello che sono“, ha scritto il giocatore della Roma. Contro Jesus e Fazio, anche se per motivi tecnici, si è scagliato anche Stefano Ciavattini, ex capitano della Primavera giallorossa. “Finché vedo loro due in Serie A non perdo le speranze”, ha scritto in una story su Instagram poi cancellata. Poi, però, sono arrivate le scuse e le spiegazioni: “Ero ironico, ma sono stato di cattivo gusto. Ho agito instintivamente da tifoso”. Daniele De Rossi invece ha coccolato un ex gioiello giallorosso come Davide Frattesi, dando vita a un simpatico siparietto sui social. Un altro ex centrocampista giallorosso, Gigi Di Biagio, ha incensato le capacità di Lorenzo Pellegrini: “Per me è il centrocampista più forte d’Italia, siamo troppo severi nei giudizi con lui”. Infine il nuovo trasferimento di Bruno Peres, che dal San Paolo è passato allo Sport Recife, Serie B brasiliana, fino alla fine del campionato che sarà a novembre.