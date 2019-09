Claudia Nainggolan torna all’Olimpico con lady Dzeko. Amra: “Che forza immensa!” – FOTO

La Roma non è riuscita a centrare la terza vittoria consecutiva in campionato, cedendo il passo a un’Atalanta più frizzante. Quella di eri è stata una serata speciale anche per un’ex wags giallorossa come Claudia Nainggolan, che sta affrontando un momento molto delicato a causa di un cancro che lei stessa ha rivelato poco tempo fa sui social. Sia lei che Radja sono rimasti sempre molto legati alla Roma: mentre il Ninja tifava Cagliari da casa, Claudia è tornata allo Stadio Olimpico. Insieme a lei anche Amra, la moglie di Edin Dzeko: insieme come ai vecchi tempi. “Che grande amore, che forza immensa! Questa donna!”, ha scritto ammirata sui social la modella bosniaca pubblicando uno scatto con Claudia Nainggolan. La partita della sua Roma e poi un giro per la capitale: nella sua battaglia silenziosa qualche ora di svago circondata dall’affetto di amici e parenti.