Trigoria, lavoro di scarico per la squadra. Esercizi sui cambi di direzione e sulla rapidità

Vietato fermarsi. La Roma torna in campo dopo la partita persa con l’Atalanta per smaltire le tossine e proiettarsi alla prossima sfida. Domenica i giallorossi saranno ospiti del Lecce al Via del Mare, l’occasione giusta per mettere da parte la brutta prestazione di ieri e tornare alla vittoria.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: lesione di secondo grado al soleo del polpaccio sinistro, out 3-4 settimane.

Diego Perotti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, out 2 mesi.

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, out 5 settimane.

Leonardo Spinazzola: fastidio al flessore sinistro, in dubbio per il Lecce.

CRONACA ALLENAMENTO

Gruppo diviso come da prassi nei post partita. Seduta incentrata su cambi di direzione ed esercizi su rapidità.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Lecce Fonseca cambia ancora. Fuori Spinazzola, non al meglio dopo l’Atalanta. Mkhitaryan verso una maglia da titolare, Veretout può fermarsi.

(4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Kluivert, Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.