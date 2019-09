De Rossi, siparietto social con Frattesi: “Sei una bestia, ma rimetti la maglia” – FOTO

Sabato è andato in scena il derby toscano tra Pisa ed Empoli. A risolvere il match per il 3 a 2 finale è stato l’ex centrocampista della Primavera della Roma Davide Frattesi, che ha pubblicato su Instagram alcune foto e il video della rete e dell’esultanza, con il commento “La pazienza è la virtù dei forti“. A rispondere è arrivato Daniele De Rossi che ha bonariamente preso in giro così l’ex compagno: “Mamma mia Frattocchia che bestia che sei, rimettete la majetta…Bravo!“. Pronta anche la replica del giocatore dei toscani: “Non la levo più promesso”. Con tanto di cuore, quello che lega e unisce tutti gli ex romanisti, come appunto De Rossi e Frattesi.