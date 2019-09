Smalling: “Bello scendere in campo con la maglia della Roma. Concentrati per domenica” – FOTO

Debutto positivo quello di ieri per Chris Smalling. L’ex giocatore del Manchester United è stato protagonista di una prestazione convincente nel match dell’esordio con la Roma contro l’Atalanta. Nonostante la sconfitta il centrale inglese ha voluto esprimersi comunque con fiducia sul proprio profilo ufficiale Instagram: “Non era il risultato che speravamo ma ho avuto una bellissima sensazione scendendo in campo con la maglia della Roma. Adesso dobbiamo essere concentrati per domenica”. All’orizzonte infatti ci sarà il derby giallorosso con il Lecce di Liverani, reduce dalla vittoria in bello stile strappata alla Spal.