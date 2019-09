Roma, ufficiale: Bruno Peres cambia ancora, sarà allo Sport Recife fino a novembre

La Roma in questi anni sta vivendo una sorta di maledizione sulla fascia destra, che ha colpito anche Karsdorp e Bruno Peres. Il brasiliano a gennaio tornerà dal prestito al San Paolo: dopo un buon inizio col Tricolor, l’ex Torino ha patito gli arrivi di Juanfran e Dani Alves che lo hanno relegato a riserva, dietro anche a Walce. Peres non gioca da marzo e ora ha cominciato una nuova avventura: è ufficiale, infatti, il suo passaggio allo Sport Recife, che lo ha acquistato fino alla fine del campionato. In particolare, l’accordo è stato firmato “fino alla fine del campionato di Serie B”. Il Recife, infatti, milita nella seconda divisione, che vedrà l‘ultima giornata il 30 novembre. Il prestito della Roma al San Paolo si chiuderà, invece, il 31 dicembre 2019.