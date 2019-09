Roma, Florenzi convinto: “Ripartiamo dopo la sconfitta con il lavoro sul campo” – FOTO

Una sconfitta cocente, con la convinzione però che da quella si possa ripartire per crescere. Questo il tono del commento che Alessandro Florenzi ha lasciato sui propri social, pubblicando sul profilo Instagram un messaggio di compattezza e determinazione: “C’è ancora tanto da lavorare, tutti insieme. Una sconfitta è sempre un dispiacere, ma se non insegna qualcosa è anche inutile. Ricominciamo da oggi a imparare come riprendere la nostra strada, nell’unico modo che conosciamo: il lavoro sul campo“. Quel lavoro che porterà i giallorossi a sfidare prossimamente in campionato Lecce e poi Cagliari, con in mezzo l’euro-sfida con il Wolfsberger che chiuderà il trittico decisivo prima della pausa delle Nazionali.