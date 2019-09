Roma, la carica di Pellegrini: “Testa a domenica” – FOTO

Probabilmente la partita più in ombra della stagione, ma la grinta e la voglia di combattere non è mancata neanche ieri. Lorenzo Pellegrini è stato comunque uno dei più positivi nella sconfitta contro l’Atalanta, fornendo nella ripresa anche un assist al bacio non sfruttato da Zaniolo. Il numero 7 della Roma ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio di incoraggiamento in vista del prossimo impegno: “Testa a domenica“. In programma ci sarà infatti una trasferta complicata contro un Lecce rinvigorito dalla vittoria esterna sulla Spal, grazie alla prestazione eccellente di Mancosu.