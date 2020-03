Roma, giù il sipario: allenamenti annullati, l’Uefa sospende le coppe. Ecco come si riparte

Giù il sipario. Il calcio si ferma, stavolta per davvero. Ci è voluto più del voluto, ma Ceferin e l’Uefa hanno dovuto cedere. Questa sera è andato in scena l’ultimo atto delle competizioni europee con sei partite degli ottavi di finale di Europa League. Da domani ci si ferma fino a data da destinarsi, l’annuncio arriverà presumibilmente il 17. Il piano di “rientro” è già pronto. Con la speranza che la pandemia si faccia da parte, i campionati e le competizioni si giocheranno a maggio e giugno, mentre Euro 2020 verrà rinviato al 2021. Una mossa dovuta, discussa oggi nella riunione tra le maggiori leghe europee. Reggono, ma a porte chiuse, Bundesliga e Ligue 1. Va avanti normalmente (e incredibilmente) la Premier League, come annunciato dal Primo Ministro Johnson.

TRIGORIA SI FERMA – L’Uefa ha provato in tutti i modi a portare avanti le sue competizioni. L’idea più forte era quella di giocare a campo neutro e in gara secca gli ottavi di Europa League (contro il volere della Roma che aveva pronta una lettera per chiedere lo stop), ma dopo la notizia del contagio di Rugani prima (avversario dell’Inter domenica scorsa) e della quarantena del Real Madrid poi, la pressione per arrivare alla sospensione a Nyon è diventata insostenibile.

La Roma, che questa mattina non conosceva ancora la sua agenda, ha annullato gli allenamenti in programma fino a domenica prossima. Un gesto di salvaguardia verso i suoi tesserati e i dipendenti e un segnale verso l’Uefa.

EMERGENZA – In attesa di novità sul futuro societario, la mano di Pallotta è tornata a farsi sentire nell’emergenza. Il presidente ha donato 50mila euro all’ospedale Lazzaro Spallanzani. Altri 50mila sono arrivati da Roma Cares, oltre all’apertura del fondo per le donazioni. Anche l’Inter ha fatto la sua parte con la donazione di 300.000 mascherine ad uso medico alla Protezione Civile.