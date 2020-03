Pallotta: “Trattativa in stand-by? Chiedi a Dan”

James Pallotta ha risposto sull’andamento della trattativa per la cessione a Dan Friedkin contattato dall’emittente Centro Suono Sport. Domanda: Presidente, è vero che le trattative sono in stand-by per il coronavirus? Risposta: no. Domanda: Allora cosa sta accadendo? Risposta: Chiedete a Dan (Friedkin) e ai suoi uomini. Friedkin non ha risposto, ma è difficile pensare che sia rimasto contento. Ora è impossibile dare un valore reale alla Roma, perché ogni giorno la situazione coronavirus offre nuovi scenari. I tempi non possono che dilatarsi nella migliore delle ipotesi. Lo riporta Il Corriere della Sera.