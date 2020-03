Coronavirus, da domani stop alle competizioni europee. Campionati allungati fino all’estate

L’emergenza coronavirus sta rivoluzionando tutto il mondo del calcio. Come riporta il giornalista Alessandro Alciato di Sky Sport, l’Uefa ha un’idea ben precisa da attuare per concludere la stagione calcistica. Questa sera infatti si giocheranno le partite valide per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, tranne Siviglia-Roma e Inter-Getafe, poi da domani ci sarà lo stop a tutte le competizioni europee. Inoltre Euro2020 verrà rinviato a data da destinarsi e non si svolgerà più a giugno. Infine per terminare i vari campionati e coppe nazionali la stagione verrà allungata fino all’estate. Lo scenario definitivo dovrebbe essere questo.