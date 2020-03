Emergenza coronavirus, l’Inter dona 300.000 mascherine alla Protezione Civile

L’Inter ha annunciato tramite un comunicato di aver donato 300.000 mascherine ad uso medico al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed altri prodotti sanitari per aiutare la lotta all’emergenza coronavirus. “Speriamo che l’esperienza di successo della Cina possa aiutare a fermare il virus in Italia” le parole del presidente nerazzurro Steven Zhang.

Suning, che anche in Cina ha fatto la stessa donazione, ha inoltre messo a disposizione la propria filiera globale, utilizzando i propri canali di approvvigionamento per aiutare il paese ad acquistare materiali utili per fronteggiare l’emergenza.