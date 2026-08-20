Anche Cacciamani sembra allontanarsi, Ziollkowski in uscita. Lunedì all'Olimpico si punta al sold-out e il portoghese vuole esserci: Soulé il sacrificato
I diversi volti dell'attacco: così Gasperini disegna la Roma
Calciomercato, cambiano i piani: pressing Henrique, Fofana e Cacciamani più lontani. Ziolkowski in uscita
Sono ore calde per il calciomercato della Roma. Dopo l'operazione Rodrigo Mora, infatti, il club giallorosso avrebbe deciso di cambiare i piani e il focus si sarebbe spostato sull'esterno basso. In tal senso va inteso il pressing su Luis Henrique, anche se manca ancora l'accordo con il laterale brasiliano. Occhi anche su Hector Fort del Barcellona, ma il terzino dà priorità al Borussia Dortmund. Più lontani, invece, Fofana e Cacciamani. Per l'ala belga del Lione la Roma reputa eccessiva la richiesta di 35 milioni più bonus, anche se ha già raggiunto un accordo con il classe 2005. In uscita c'è Ziolkowski: in caso di addio, magari in Arabia, il club giallorosso cercherebbe un centrale in prestito ed è tornato di moda il nome di Oosterwolde del Fenerbahce. Confermati i rumors sull'interesse del Manchester City per Koné: è tra i nomi in lizza per il centrocampo.
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