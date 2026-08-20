Cambiano i piani per il calciomercato della Roma. Dopo l'ufficialità di Rodrigo Mora, ora la società giallorossa sembra intenzionata a concentrarsi sull'esterno basso. Come raccontato da Fabrizio Romano, infatti, sarebbero in calo le quotazioni di Malick Fofana. Il club capitolino ha un accordo ormai da giorni con l'ala belga, ma non ha dato alcun ok a procedere per trovare l'accordo con il Lione. C'era un discorso per una trattativa sui 35 milioni più bonus, ritenuti eccessivi dalla Roma. Dopo aver cambiato la formula per portare Mora nella Capitale, infatti, l'operazione Fofana è stata condizionata. Come aggiunto da Matteo Moretto, ora la Roma avrebbe deciso di concentrarsi maggiormente sul 'quinto' abbassando la pressione su obiettivi come Fofana appunto e Alessio Cacciamani. Il pressing ora sarebbe su Luis Henrique, con cui va trovata la quadra dal punto di vista economico tra giocatore e club.