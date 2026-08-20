Dodici giorni alla fine del mercato e la Roma oltre ai rinforzi deve anche pensare alle cessioni. Difficile - ad oggi - far partire Koné mentre oltre al solito Soulé sul mercato c'è anche Ziolkowski. Un anno fa il suo sbarco nella Capitale, ora è già in uscita. Ha convinto poco Gasperini ma può fruttare una plusvalenza utile per il bilancio. Da Trigoria attendono offerte, ma nel frattempo si studia già il piano per la difesa. È arrivato Koulierakis che sulla carta sarà il vice Hermoso, ma in caso di cessione di Ziolkowski il ds cercherà di tappare il buco. L'idea è quella di prendere un difensore esperto in prestito, nei giorni scorsi è stato offerto Oosterwolde del Fenerbahce.