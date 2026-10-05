Donyell Malen si è preso Roma e la Roma. Da gennaio, l'attaccante olandese ha conquistato la piazza giallorossa con una facilità disarmante. Ma l'ex centravanti di Aston Villa e Borussia Dortmund sta ancora scoprendo la Capitale, nonostante sembra giocare con la Roma da anni. In questi giorni di sosta per le Nazionali, Malen ha declinato la chiamata della nuova Olanda di Xavi a causa di un fastidio al ginocchio. L'olandese, però, è pronto a riprendersi il cuore dell'attacco di Gasperini già a partire dalla trasferta contro il Como di domenica 11 ottobre. Intanto però, nel giorno di riposo concesso da Gasp prima della ripresa a Trigoria di domani, Donyell ha deciso di visitare Roma in versione turista in compagnia della moglie Delisha. Il numero 14 ha condiviso un selfie direttamente dai Musei Vaticani, nella Stanza della Segnatura dipinta da Raffaello Sanzio. Un capolavoro, come sono praticamente tutte le sue prestazioni in maglia giallorossa.