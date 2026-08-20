Il futuro di Manu Koné, nonostante le recenti rassicurazioni sulla permanenza, è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista della Roma sembrava tra i principali indiziati a salutare la Capitale in questa sessione di mercato, ma concretamente sui tavoli di Trigoria è arrivata solo l'offerta dell'Atletico Madrid (ritenuta non soddisfacente) a inizio sessione. Poi tanti interessamenti dalle big europee, come il Manchester United. E, secondo quanto riportato nelle scorse ore dal Daily Mail e confermato oggi dal giornalista inglese Ben Jacobs, ora Manchester è tornata alla carica per il numero 17, ma sponda City. I Citizens, dopo aver salutato Rodri, sono alla ricerca di due giocatori a centrocampo. Sarebbe pronta una nuova offerta per Enzo Fernandez del Chelsea, così come sono avanzati i contatti per Bouaddi. Tra i profili sondati e apprezzati ci sarebbe anche Manu Koné e novità in tal senso sono attese nei prossimi giorni, anche se la Roma sicuramente vorrà evitare di cedere uno dei suoi perni.