Dopo il mancato passaggio allo United, che ha virato su altri profili, il numero 17 della Roma rischia ancora di lasciare la Capitale per la Premier
Koné, il perno della Francia al Mondiale con un futuro ancora da definire
Il futuro di Manu Koné, nonostante le recenti rassicurazioni sulla permanenza, è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista della Roma sembrava tra i principali indiziati a salutare la Capitale in questa sessione di mercato, ma concretamente sui tavoli di Trigoria è arrivata solo l'offerta dell'Atletico Madrid (ritenuta non soddisfacente) a inizio sessione. Poi tanti interessamenti dalle big europee, come il Manchester United. E, secondo quanto riportato nelle scorse ore dal Daily Mail e confermato oggi dal giornalista inglese Ben Jacobs, ora Manchester è tornata alla carica per il numero 17, ma sponda City. I Citizens, dopo aver salutato Rodri, sono alla ricerca di due giocatori a centrocampo. Sarebbe pronta una nuova offerta per Enzo Fernandez del Chelsea, così come sono avanzati i contatti per Bouaddi. Tra i profili sondati e apprezzati ci sarebbe anche Manu Koné e novità in tal senso sono attese nei prossimi giorni, anche se la Roma sicuramente vorrà evitare di cedere uno dei suoi perni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA