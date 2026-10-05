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Gasperini: "Voglio avvicinare i Friedkin". Poi su Cristante, Koné e Mourinho. Botta e risposta con Fabregas

Gian Piero Gasperini è tornato a parlare nella settimana che porta a Como-Roma. Da martedì i giallorossi si ritroveranno a Trigoria (in attesa dei rientri a spot dei calciatori attualmente impegnati con le rispettive Nazionali) per cominciare a preparare la trasferta con i lariani di domenica e il tour de force con 9 partite in 27 giorni. Il tecnico giallorosso ha parlato di uno dei suoi obiettivi stagionali: "Sento la loro fiducia, ma voglio avvicinare i Friedkin a Roma. Riportare maggiore presenza in vista del centenario e del nuovo stadio è un mio obiettivo". Poi sull'infortunato Cristante e sulla mancata cessione di Koné: "Cristante sta recuperando ma ci vorrà tempo, per Koné non c'erano le tempistiche". Infine, un pensiero anche per José Mourinho: "Lui è una persona speciale". Gasp è stato protagonista di un simpatico siparietto con Fabregas: il tecnico del Como ha usato il Subbuteo per spiegare la pressione uomo su uomo dell'allenatore giallorosso che ha ribattuto "Qui mi ha battuto, ma domenica...".

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