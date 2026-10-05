L'Italia Under 21 è pronta a scendere in campo alle 18:15 contro la Polonia Under 21 in un match molto importante. Gli Azzurrini di Baldini infatti hanno bisogno di una vittoria con due gol di scarto per superare in classifica proprio la Polonia, conquistare il primo posto e staccare il pass diretto per gli Europei di categoria. Il ct si affiderà ancora una volta a Niccolò Pisilli, schierato a centrocampo insieme a Ndour e a Faticanti, altra conoscenza giallorossa. In difesa Ahanor, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi con Palmisani tra i pali. In attacco invece spazio a Liberati, Cissé e Koleosho. Solo panchina per Lulli.