Sono ore incandescenti per il calciomercato della Roma. Il club giallorosso, dopo l'operazione Rodrigo Mora, ha spostato il focus sull'esterno basso. Oltre a Luis Henrique, il ds D'Amico sta monitorando anche altri profili. Tra questi ci sarebbe anche Hector Fort, terzino destro (che può giocare anche a sinistra) in uscita dal Barcellona. Il classe 2006 spagnolo ha ricevuto una proposta sia dalla Roma sia dalla Real Sociedad ma sembra intenzionato a prendere tempo. La sua priorità, infatti, è il Borussia Dortmund, come riporta Sky Sport DE. Il club giallonero e la società blaugrana sono in contatto diretto per trovare una soluzione, con il 20enne che sarebbe disposto ad attendere fino all'ultimo giorno di mercato pur di trasferirsi in Germania.