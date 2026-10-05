L'Italia di Roberto Mancini è pronta a scendere in campo nella quarta giornata del gruppo A1 di Nations League. Gli Azzurri, reduci dal prezioso pareggio in casa della Francia di venerdì scorso, ospitano la Turchia di Montella (a rischio esonero) al Dall'Ara di Bologna. A Bursa, lunedì scorso, era finita 4-1 per l'Italia. Mancini conferma il 4-3-3, ma cambia ben 9 giocatori rispetto all'ultimo impegno. In difesa davanti a Donnarumma ci sono il romanista Mancini e Bastoni centrali, con Di Lorenzo e Ruggeri terzini. A centrocampo Barella, Romano e Doumbia, mentre il tridente offensivo vedrà l'impiego di Vergara, Scamacca e Maldini. Tribuna per l'altro calciatore della Roma, Ghilardi.