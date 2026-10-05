Nuovo importante traguardo per Rodrigo Mora. Il trequartista portoghese, arrivato in estate alla Roma dal Porto, è stato infatti inserito nella lista dei 25 finalisti dell'edizione 2026 del Golden Boy, il premio ideato nel 2003 da TuttoSport. I 25 finalisti sono stati annunciati oggi a Mestre, a Villa Fursetnberg. Il classe 2007 giallorosso si è guadagnato la possibilità di accedere all'ultima fase delle selezioni di questo premio grazie a una wild-card, concessa anche a Mastantuono della Fiorentina, Gadou del Borussia Dortmund, Kostoulas del Brighton ed Espart del Barcellona. L'ennesima conferma dal talento di Mora, che lo rende uno dei giovani calciatori più interessanti del panorama calcistico europeo.

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