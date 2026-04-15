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Friedkin pronto a sbarcare a Roma. Intanto sono in risalita le quotazioni del tecnico piemontese

Ordine nel caos, o quantomeno il tentativo di rimettere tutto in equilibrio. In casa Roma, i Friedkin puntano a ricomporre una situazione sempre più tesa nel più breve tempo possibile. Il gelo tra Gasp e Ranieri continua infatti a pesare sull’ambiente giallorosso, ma rispetto ai giorni scorsi il vento sembra cambiare direzione. Le quotazioni del tecnico piemontese sarebbero in risalita e la proprietà americana sembrerebbe orientata a proseguire con lui. Uno scenario che avrebbe conseguenze importanti anche sul resto dell’assetto dirigenziale: in caso di conferma di Gasperini, a lasciare il proprio ruolo potrebbe essere lo stesso Ranieri nel suo ruolo di senior advisor. Un’eventuale uscita che rischierebbe di trascinare con sé anche Massara, con diversi altri profili che restano in bilico. Nel frattempo, è atteso nei prossimi giorni l’arrivo a Roma dei Friedkin, pronti a seguire da vicino l’evolversi della situazione. Tra l'altro, c'è stato anche un ulteriore contatto tra lui e il tecnico, dove Gasp ha potuto esporre le sue richieste in caso di permanenza. Nelle ultime ore è emerso anche un retroscena: Gasperini avrebbe avuto un contatto con il chirurgo di fiducia della proprietà americana. Sullo sfondo resta anche la situazione di Wesley, che oggi non si è allenato. Insomma, un quadro in continua evoluzione e segnato da un parziale ribaltamento delle gerarchie interne. Ma, qualora dovesse concretizzarsi un addio di Gasperini, le alternative sul tavolo restano Valverde ed Maresca.

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