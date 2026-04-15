Un nuovo contatto, più intimo. Come aveva chiesto Gasperini ai Friedkin dopo la call dell'altro ieri alla quale ha partecipato anche Ranieri. Gasperini ha voluto ribadire le sue ragioni a Dan, la sua voglia di continuare e che non ha alcuna intenzione di mollare. La situazione è diventata insostenibile, sia per il duo Ranieri-Massara sia per l’allenatore. Le cose da mettere in chiaro erano e sono note: Gasp avrebbe chiesto di poter lavorare con altri presupposti, con altri uomini e che decisioni dovranno essere prese presto o che si abbia la garanzia che verranno definite a fine stagione. Gasp - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - vorrebbe un’altra dirigenza, un altro staff medico, vedremo se verrà accontentato. Per i Friedkin è complicato rinunciare a Ranieri, considerato un angelo che lo scorso anno ha messo a posto una situazione crollata dopo l’addio di De Rossi e quello di Lina Souloukou. La sfida con l'Atalanta arriva in un momento di piena crisi. Dan e Ryan Friedkin in questi giorni hanno parlato con i diretti interessati, e nessuno ha fatto un passo indietro, anzi, nelle settimane la situazione è addirittura precipitata. Gasp resta se vanno via gli altri due; Massara e Ranieri idem, a patto che la proprietà decida di cambiare l’allenatore. Che sa di non poter gestire un’altra annata con questo clima (e lo sa anche la società), poi va a capire chi sia stato il primo a renderlo così velenoso. Ma la barca va traghettata fino al porto, (con o senza vessillo), questo conta al momento.