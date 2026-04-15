Squadra verso la sfida decisiva con l'Atalanta tra le tensioni interne. Il tecnico sente Dan e chiede garanzie per il futuro: lui o Ranieri
Ranieri-Gasperini, è scontro totale: ora c'è un solo scenario
Un nuovo contatto, più intimo. Come aveva chiesto Gasperini ai Friedkin dopo la call dell'altro ieri alla quale ha partecipato anche Ranieri. Gasperini ha voluto ribadire le sue ragioni a Dan, la sua voglia di continuare e che non ha alcuna intenzione di mollare. La situazione è diventata insostenibile, sia per il duo Ranieri-Massara sia per l’allenatore. Le cose da mettere in chiaro erano e sono note: Gasp avrebbe chiesto di poter lavorare con altri presupposti, con altri uomini e che decisioni dovranno essere prese presto o che si abbia la garanzia che verranno definite a fine stagione. Gasp - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - vorrebbe un’altra dirigenza, un altro staff medico, vedremo se verrà accontentato. Per i Friedkin è complicato rinunciare a Ranieri, considerato un angelo che lo scorso anno ha messo a posto una situazione crollata dopo l’addio di De Rossi e quello di Lina Souloukou. La sfida con l'Atalanta arriva in un momento di piena crisi. Dan e Ryan Friedkin in questi giorni hanno parlato con i diretti interessati, e nessuno ha fatto un passo indietro, anzi, nelle settimane la situazione è addirittura precipitata. Gasp resta se vanno via gli altri due; Massara e Ranieri idem, a patto che la proprietà decida di cambiare l’allenatore. Che sa di non poter gestire un’altra annata con questo clima (e lo sa anche la società), poi va a capire chi sia stato il primo a renderlo così velenoso. Ma la barca va traghettata fino al porto, (con o senza vessillo), questo conta al momento.
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