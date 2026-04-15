La Roma, e in particolare i Friedkin, sono tra due fuochi. Uno è Claudio Ranieri, l'altro ovviamente Gian Piero Gasperini che anche ieri in una nuova call individuale ha ribadito il desiderio e la necessità di avere una scelta in tempi brevi da parte della società in una direzione o nell'altra. Un clima di tensione talmente acuto a Trigoria da convincere - come riportato da 'La Repubblica' - lo stesso Dan Friedkin a planare su Roma. Nelle prossime ore il presidente potrebbe infatti presentarsi a sorpresa nel centro sportivo giallorosso.