Mattinata di lavoro per la Roma che continua a preparare il big match contro l'Atalanta in programma sabato alle 20.45. Mancini - ieri parzialmente in gruppo - oggi ha svolto l'intera sessione di allenamento con i compagni e giocherà titolare. Difficile il recupero di Wesley che anche questa mattina si è allenato a parte e viaggia verso il forfait, domani sarà la giornata decisiva. Fuori Pisilli che ha svolto terapie oltre a Koné, Dybala, Pellegrini e Dovbyk. Nessun campanello d'allarme per Hermoso che oggi non si è allenato con il resto della squadra: semplice gestione per lui e da domani è atteso il rientro in gruppo.