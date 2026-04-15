L’infermeria della Roma continua a essere incredibilmente affollata e nelle ultime ore si è aggiunto anche Pisilli, alle prese con una distorsione alla caviglia che mette in dubbio la sua presenza nella sfida di sabato contro l’Atalanta. Gli esami strumentali hanno comunque escluso lesioni: il rientro resta possibile, anche se il dolore non è ancora del tutto sparito. Situazione più complessa per gli altri, a parte Mancini che ha già fatto sapere di essere disponibile ed è tornato a lavorare sul campo. Wesley - spiega Ugo Trani sul 'Corriere della Sera' - ha sensazioni positive e spinge per rientrare, così come Gasperini che vuole riaverlo per sabato. Tuttavia, lo staff sanitario continua a frenare, impedendo al brasiliano di riaggregarsi al gruppo e rinviando ogni decisione a un nuovo controllo fissato per lunedì. E qui c'è appunto uno degli elementi di scontro e di malumore per il tecnico. Che ha provato a insistere, cercando anche il via libera di Georg Ahlbaumer, ortopedico della Klinik Gut di St. Moritz e punto di riferimento per i Friedkin. Non è escluso che, dopo ulteriori valutazioni e ascoltato anche il giocatore, possa arrivare comunque l’ok definitivo per Wesley. Più complicata la situazione di Dybala, ancora dubbioso, che continua ad allenarsi a parte e rimanda di giorno in giorno il rientro in gruppo. L’obiettivo resta una convocazione per la gara contro il Bologna del 25 aprile. Stop invece per Koné, che preferisce non correre rischi anche in vista del Mondiale con la Francia. Il suo rientro è previsto per maggio, nelle ultime quattro giornate di campionato, a partire dalla sfida del 3 contro la Fiorentina. Sia lui che Dybala saranno seguiti quotidianamente dallo staff medico.