La tensione a Trigoria si taglia col coltello. Da una parte, si sa, Claudio Ranieri e dall'altra Gian Piero Gasperini: gelo totale, i due si ignorano tra le stanze del centro sportivo e anche pubblicamente è scoppiato il putiferio con le parole dure del senior advisor prima di Roma-Pisa. I Friedkin non si aspettavano tutto questo, almeno speravano di arrivare fino a fine stagione, invece il redde rationem potrebbe essere davvero anticipato. Gasp chiede una decisione in fretta, anche perché vuole programmare subito la prossima stagione: è adesso che si comincia a fare mercato, non dal primo luglio. Sempre più in bilico la posizione di Claudio Ranieri, che dopo un anno di caos culminato con l'autogol di venerdì scorso è il primo indiziato a salutare Trigoria. E con lui, ovviamente, tutte le persone che ha scelto e portato in prima persona dentro la Roma. E che non hanno vissuto di certo una stagione fortunata nei rispettivi campi di competenza, arrivando anche allo scontro con Gasperini.

Senza Ranieri via anche Massara dopo i continui screzi di mercato con Gasperini

A partire dal ds Rickycon cui ci sono stati da subito i primi scricchiolii sul mercato. Dall'estate e la prima uscita del tecnico preoccupato perdopo oltre due settimane di ritiro e una rosa da rifare. E poi i tempi lunghissimi per l'arrivo dialla fine dovendo cedere comunque alle richieste delcosì come pere anchepoi naufragato perché ha preferito un'altra squadra tenendo 'appesa' la Roma a oltranza. La stessa cosa accaduta a gennaio conmagari anchePer poi ritrovarsi- su cui il tecnico aveva battuto con urgenza dall'estate - adatto a puntare laConarrivato dopo un anno e passa di stop per infortunio,rimasto ail 18ennepagato oltre 20 milioni a gennaio con un attacco ormai inesistente. E nel corso della stagione il 'duello' che si è trasformato dapiù

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