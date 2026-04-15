Gasperini tratta con la proprietà. Vuole conoscere il suo futuro e anche quello della Roma che verrà. Dopo la videoconferenza di lunedì, i Friedkin, ascoltate le posizioni di Ranieri, di Massara e ovviamente dell’allenatore, hanno deciso di approfondire ulteriormente i motivi dello strappo tra il management giallorosso e Gian Piero. Che, ieri nel tardo pomeriggio, si è confrontato con Dan e Ryan per capire come e con chi dovrà lavorare nelle prossime settimane. La proprietà - sottolinea Ugo Trani sul 'Corriere della Sera' - avrebbe voluto aspettare il 24 maggio, giornata di chiusura della serie A, per tirare le somme. Non è però più possibile rimandare. Ranieri ha bocciato - in privato e in pubblico - Gian Piero. Che però non si sente affatto "quarta scelta" e difende la sua immagine e soprattutto la sua professionalità. Da Houston devono, dunque, scegliere a chi rinunciare. C'è da programmare la prossima stagione, a prescindere dal piazzamento in classifica. Separati e scontenti, Ranieri e Gasperini, intanto, continuano a ignorarsi a Trigoria. E d’attualità restano i contrasti principali. Come quello tra l’allenatore e lo staff medico giallorosso, questione che ha tenuto banco già nei mesi scorsi, evidenziata anche da Ranieri durante l’attacco frontale all’allenatore in diretta di tv venerdì scorso e ribadita, a seconda delle versioni, durante la robusta videoconferenza di lunedì. La lista degli infortunati è sempre abbondante.