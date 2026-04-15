E se fosse alla fine Claudio Ranieri a lasciare il palcoscenico giallorosso? Sarebbe clamoroso, eppure possibile. Il silenzio ad oltranza imposto dai Friedkin a Trigoria, “blindata” dopo il gelido confronto in videocall di lunedì alla presenza pure del tecnico Gian Piero Gasperini e del ds Ricky Massara, alimenta ipotesi e scenari. E Sir Claudio, di sicuro, non esiterà un istante a farsi da parte se i Friedkin dovessero non ritenerlo più centrale per le strategie future. È chiaro che se dovesse partire, a seguirlo a ruota sarà anche Massara che da Ranieri è stato scelto e supportato. Tra le voci che circolano nella Capitale - scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport' - anche un ruolo di possibile direttore tecnico con Giovanni Malagò presidente della Federcalcio. A quel punto, ragionando per ipotesi, con Gasperini solido al comando della panchina, i Friedkin potrebbero individuare il profilo di consulente di prestigio che mancherebbe al club in Francesco Totti, già in sintonia col mister. Mentre per il ruolo di esperto di mercato, decisamente più operativo, ci sarebbero due nomi in pole che si sposerebbero bene con le caratteristiche di Gasp: l'ex Juve Cristiano Giuntoli e l'attuale ds del Verona Sean Sogliano, che con il tecnico piemontese ha condiviso l'esperienza al Genoa.