Ci sono settimane che sfuggono all'ordinario: Gian Piero Gasperini ne vive una già decisiva. Per la Champions e per il suo futuro alla guida della Roma. Risentirà entro 24 ore i Friedkin al telefono per discutere e valutare insieme il "suo" progetto tecnico per la squadra. Se i proprietari americani riterranno il progetto tecnico valido e confacente con le linee guida del club (ovvero un mix di squadra di giocatori pronti e altri più giovani), potrebbero decidere a fine stagione di andare avanti con Gasp nel segno della continuità. Ma se invece - scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport' - prevarrà l'orientamento secondo il quale il tecnico avrebbe esagerato in questi mesi con le esternazioni sopra le righe in ambito mercato, creando un clima di tensione continua, allora i vertici societari potrebbero decidere di interrompere il rapporto con due anni d'anticipo. Se restano miraggi i nomi di Ancelotti, Conte e Allegri e se è improbabile un eventuale sì di Fabregas dopo il no della scorsa estate, in ballo per il futuro resterebbero l'esperto Ernesto Valverde, tecnico dell'Athetic Bilbao, e l'ex Chelsea Enzo Maresca, entrambi graditi a Ranieri, oltre Italiano del Bologna e allo stesso De Rossi (ammesso che Daniele sia disposto a rischiare dopo l'esonero della scorsa stagione).