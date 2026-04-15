La sfida che profuma d'Europa con l'Atalanta si avvicina, ma in casa Roma tiene ancora banco il caso Ranieri-Gasperini. E non poteva essere altrimenti. Perché in queste ore di gelo e ormai di addio scontato tra i due grandi senatori del calcio italiano si susseguono telefonate intercontinentali e voci più o meno incontrollate. I Friedkin stanno valutando il da farsi ma in queste ore hanno ascoltato di nuovo sia il dirigente che l'allenatore e disposto l'assoluto silenzio a tutte le parti in causa. La decisione - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - sarà presa prima della fine della stagione anche perché è impossibile proseguire in un clima del genere. Al momento sono in salita le quotazioni di Gasperini che avrà altri contatti con i Friedkin per illustrare quello che è il suo progetto per colmare il gap anche in tempi di Fair Play finanziario. Cambiare allenatore è sempre stata l'abitudine della presidenza Usa, ma stavolta le cose potrebbero cambiare. Meno solida appare infatti la posizione di Ranieri del quale si parla anche in ottica Nazionale nel ruolo di direttore tecnico. In caso di addio del senior advisor sarebbe in bilico anche la posizione di Massara e prenderebbero quota le candidature di Sogliano e Giuntoli. E forse anche quella di Totti che ieri ha commentato duramente la vicenda: "Da tifoso della Roma l'obiettivo comune e principale è rimanere uniti anche se ci sono screzi interni. Sia Gasperini sia Ranieri devono avere rispetto verso i tifosi della Roma e la società Roma che è a tre punti dalla Champions. Spero uniscano tutte le forze a disposizione, poi a fine campionato si tireranno le somme. L'unico obiettivo è la Roma. I problemi sono ovunque, ma esporre questi problemi non è giusto, si poteva fare in un altro momento". Infine dal campo: Pisilli ha rimediato una distorsione e sarà out sabato, ha recuperato invece Mancini.