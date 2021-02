Roma, sfida alla Juve per il terzo posto. Fonseca: “Con Dzeko tutto ok, ma il capitano sarà Cristante”

L’occasione è ghiotta. La Roma domani sera all’Allianz Stadium di Torino sfida la Juve nel big match della 21esima giornata di campionato. I giallorossi sono terzi con 40 punti, a più uno proprio dai bianconeri, e domani sera l’obiettivo è non perdere il podio della classifica e soprattutto togliersi di dosso l’etichetta di perdente con le grandi della Serie A. Fonseca avrà di nuovo a disposizione Dzeko (che a Fiumicino si è anche fermato per un autografo a un tifoso), che però andrà in panchina. Davanti ci sarà Mayoral, confermato dopo le ottime ultime prove. Con lui Mkhitaryan. Proveranno a sfidare il duo Morata-Ronaldo.

Fonseca: “Dzeko ora è recuperato. Ma il capitano sarà Cristante”

Il tecnico portoghese in conferenza stampa ha provato a glissare la domanda sull’impiego di Dzeko dal primo minuto (di cui ha parlato anche Abel Balbo), confermando poi di fatto Mayoral: “Deve rimanere concentrato per fare una buona partita domani”. In assenza di Pellegrini (squalificato) e Smalling (infortunato) oltre a Pedro, il capitano sarà Bryan Cristante. Che giocherà in mezzo al campo con Veretout e Villar in un 3-5-2 che prevede l’esclusione di Carles Perez. Davanti Miki con l’ex Real e Levante: “Sta sfruttando bene l’assenza di Dzeko – ha detto l’intermediario che l’ha portato a Roma -. È arrivato in punta di piedi, ma sta dimostrando grande personalità”. Tante assenze tra i giallorossi (non è convocato neanche El Shaarawy), di cui Pirlo non si fida: “La Roma gioca molto bene e Fonseca mi piace. Ci sono anche loro per lo scudetto”. Anche per i bianconeri c’è qualche defezione: “Dybala si è allenato ancora a parte, Ramsey ha fatto qualcosa con noi ma non è a disposizione”.

Totti e i trailer su Spalletti, l’irritazione di Lotito e Zaniolo…

Chi c’era l’ultima volta all’Allianz Stadium è Nicolò Zaniolo (e la sua foto in contropiede prima dell’assist a Perotti era diventata virale), che aspetta di superare il coronavirus e l’ok per l’ultima fase del recupero che comincerà a fine febbraio. “Vederlo all’Europeo sarebbe un sogno – ha detto l’agente -. Santon ha rifiutato molte offerte per restare alla Roma”.