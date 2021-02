Juventus-Roma, i convocati di Fonseca: torna Dzeko, assente El Shaarawy

Tutto pronto per la gara di domani contro la Juventus. Dopo la conferenza stampa di Fonseca, il club ha comunicato quelli che sono i convocati in vista del match di domani. Torna a disposizione Edin Dzeko, che dovrebbe però partire dalla panchina come confermato dallo stesso Fonseca. Ed è stato sempre il tecnico ad anticipare l’esclusione di El Shaarawy, assente dalla lista e alle prese con il percorso di recupero dopo il ritorno nella Capitale. Ecco la lista completa:

Portieri : Lopez, Fuzato, Mirante

: Lopez, Fuzato, Mirante Difensori : Karsdorp, Ibanez, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori

: Karsdorp, Ibanez, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori Centrocampisti : Cristante, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Pastore, Ciervo

: Cristante, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Pastore, Ciervo Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Perez