Pirlo: “Out Dybala e Ramsey. La Roma gioca bene sia con Dzeko sia con Mayoral”

Conto alla rovescia in vista di Juve-Roma quasi esaurito. Domani alle 18 la sfida allo Stadium, intanto Andrea Pirlo si è esposto nella conferenza stampa pre gara per anticipare i temi del match contro i giallorossi:

Quale può essere la chiave tattica domani?

Sarà una partita contro una squadra che secondo me gioca meglio in Italia. Hanno giocatori di grande gamba e dovremo essere attenti alle ripartenze e fare le marcature preventive. Bisognerà sbagliare poco.

Il punto su Dybala e Ramsey? E cosa le sta piacendo di più?

Siamo migliorati molto sull’aspetto mentale. Sicuramente la sconfitta di San Siro ci ha aiutato per capire che bisogna essere sempre concentrati. Stiamo migliorando su tutti gli aspetti. Purtroppo abbiamo poco tempo per allenarci però facendo qualche video in più riusciamo magari a pigliare qualcosa. Dybala ancora a parte, Ramsey ha fatto qualcosa con noi ma non sono ancora a disposizione.

Cosa cambia con Dzeko in campo?

Niente, se non gioca Dzeko gioca Mayoral. Che sta facendo benissimo, Dzeko è un grande giocatore ma la Roma gioca bene con entrambi.

Che tipo di squadra è la Roma? Avete preparato qualcosa di particolare?

La Roma è una delle squadre che gioca meglio. Ha un calcio fluido con giocatori che sono sempre in movimento e che sono bravi ad attaccare lo spazio senza palla. Dovremo cercare di non perdere palle sanguinose in mezzo al campo perché poi partono in ripartenza. E quella secondo me è la loro dote migliore. Quello sarà il tema della gara ed è quello su cui abbiamo lavorato.

C’è qualcuno più attrezzato di voi per lo scudetto?

Milan, Inter, Roma, Napoli, Atalanta: sono tutte attrezzate. Questo è un campionato particolare, noi siamo tra quelle che possono ambire alla vittoria finale, così la Roma che è ancora lì a lottare. Fonseca ha avuto tante critiche ma in questi anni ha dimostrato di essere bravo. L’ho conosciuto l’anno scorso, so come lavora e ho grande stima di lui.