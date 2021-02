Fonseca: “Dzeko si è allenato bene, ma Cristante domani sarà il capitano” – AUDIO – VIDEO

Obiettivo bianconero messo nel mirino. Domani alle 18 il via alla gara che infiammerà il turno di Serie A, lo scontro di grande blasone tra Juventus e Roma. Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza per presentare la gara direttamente da Trigoria, dove probabilmente scioglierà qualche dubbio di formazione relativo soprattutto alla trequarti. Queste le sue parole:

E’ la sfida tra la terza e la quarta del campionato, ma al di là della classifica per valori tecnici cosa ha in più secondo lei la Juve della Roma e cosa invece la Roma ha in più rispetto alla Juventus?

Non mi piace fare queste valutazioni, siamo due squadre diverse. La Juve è fortissima con un grande allenatore. E’ una squadra diversa rispetto a quella di inizio stagione. Ha avuto più tempo per lavorare con il tecnico, è diventata una squadra più intensa e dinamica, oltre ad avere grandi individualità. Noi siamo in un buon momento, abbiamo vinto due partite importanti e abbiamo fiducia.

C’è la vicenda Dzeko. Ha parlato Tiago Pinto ma è giusto sentire anche la sua opinione. Le chiedo; come state guardando avanti ora con Dzeko? Come si sta allenando? Domani sarà titolare o il capitano sarà Cristante?

Non ho nulla da aggiungere su Dzeko rispetto a quello che ha detto Tiago Pinto. Abbiamo parlato, stiamo bene, Dzeko si è allenato bene ma domani sarà Cristante il capitano.

La partita di domani può essere quella della consacrazione per Borja Mayoral?

Borja non ha bisogno della prossima partita. E’ un giovane con qualità che sta giocando molto bene e che deve rimanere concentrato per fare una buona partita domani.

Pinto ha detto che lei sarà il leader del progetto a medio termine, si immagina sulla panchina della Roma anche il prossimo anno?

Io penso solo al presente che è la partita di domani con la Juve.

Come cambia il gioco della Roma con Mayoral e con Dzeko? Questo ha rafforzato il gruppo?

Sono le vittorie a rinforzare il gruppo, oppure l’atteggiamento in allenamento. Dzeko e Mayoral sono due giocatori diversi: Edin è più forte fisicamente, Borja è più profondo. Hanno caratteristiche per giocare nel nostro gioco.

Possono coesistere Cristante e Veretout con Villar in prima impostazione e Mkhitaryan più vicino in appoggio a Mayoral?

Sì, può essere una soluzione immaginare tutto. Dipende dall’immaginazione.

Come Spinazzola vede nella gara di andata il rimpianto più grande della stagione?

Non ho un sentimento speciale per quella partita.

Mirante è pronto per giocare? El Shaarawy può dare una mano alla squadra?

Mirante sarà convocato, ma continueremo con Pau. El Shaarawy non sarà con la squadra perché sta facendo un lavoro individuale per recuperarlo.

Cosa ha Pedro?

Ha fatto buona partite all’inizio poi si è infortunato. E’ un calciatore importante per la squadra, le sue caratteristiche mi piacciono molto.

Senza Smalling confermerà Ibanez al centro o ha preparato qualcosa pensando alla presenza di Ronaldo?

Sì, Ibanez rimarrà al centro della difesa.

Per qualità Villar può diventare importante anche da trequartista? Ha le caratteristiche per segnare anche?

Ha caratteristiche per giocare più basso, vicino ai nostri difensori, ma ha anche quelle caratteristiche per giocare più avanti. Può fare questi due ruoli.

Dove è migliorata la squadra di Pirlo?

Con più tempo per lavorare la Juve sta meglio in campo, è più profonda e dinamica. Inoltre ha le individualità che noi conosciamo. Sono più forti di quelli che abbiamo affrontato all’andata.

Cosa chiederà ai calciatori per vincere domani?

Quello che chiedo sempre, ossia ambizione.