L’anniversario in giallorosso di Roma Capitale irrita Lotito

Qualche giorno fa è stata svelata la maglia celebrativa per il 150 anni di Roma Capitale; i giallorossi scenderanno in campo contro la Juventus con la patch trionfante sul petto, tra lo stemma e lo swoosh Nike. Ma la questione è un’altra, perché la Lazio non avrà sulla divisa la stessa scritta celebrativa? Quesito presto risolto: non è nel bollettino ufficiale delle celebrazioni del Comune. Tanto che la scritta ha un font diverso da quello di Roma Capitale e soprattutto non c’è il simbolo, scrive Il Messaggero. Una trovata molto simile a quella che la Roma fece mettendo Spqr sulle maglie usate in un derby del 2017. Quella della società giallorossa è stata una libera iniziativa della quale non sarebbe stato informato il Comune di Roma ma solo la Lega di Serie A.