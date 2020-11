Roma, allerta covid: proseguono gli allenamenti distanziati. Scalera primo dirigente per Friedkin

Dopo le sei positività al Covid degli ultimi giorni, la Roma supera indenne questo mercoledì ma a Trigoria si continua a tenere la guardia alta. Il ciclo di tamponi giornaliero non ha evidenziato nuovi contagi. La squadra però al Bernardini ha continuato con gli allenamenti distanziati, proseguendo sulla via della prudenza. Fonseca e lo staff medico preferiscono non correre rischi, sacrificando qualche giorno di allenamenti di gruppo. Ancora presente l’uomo del momento Mkhitaryan, che come i suoi compagni italiani non raggiungerà il ritiro della nazionale e resterà nella capitale durante il periodo di sosta.

La speranza di Fonseca è ritrovare Dzeko prima possibile. Il 29 al San Paolo c’è la super sfida con il Napoli di Gattuso e il bosniaco potrebbe tornare a disposizione proprio a ridosso della partita. Oggi intanto il numero 9 ha ricevuto dalla Ficts il premio Sport & Tv Football. Da casa, in isolamento, ha mandato un video messaggio di ringraziamento: “Spero che tutti abbiano scoperto la bellezza della Bosnia e di Sarajevo”. Fino al suo rientro toccherà a Mayoral, ma pensando al futuro alcuni rumors in Spagna danno i giallorossi ancora interessati a Depay.

Stefano Scalera sarà il primo dirigente scelto dai Friedkin per la Roma. L’attuale vice capo gabinetto del Ministero di Economia e Finanza (Mef) ha deciso di accettare l’offerta presentata dal club giallorosso, ma comincerà a lavorare a Trigoria non prima di gennaio. Al Tufello è stato svelato il Murale dedicato a Proietti. Presente anche l’ad romanista Fienga: “Abbiamo reso omaggio a uno dei nostri tifosi più illustri e poi abbiamo reso omaggio a uno dei quartieri più romanisti di questa città” le sue parole .L’ex Roma Under torna a parlare dal ritiro con la Turchia: “Volevo giocare con il mio amico Suyuncu e ci sono riuscito. Spero di giocarci insieme in Europa per tanti anni”. La Juventus mette nel mirino il capitano della Roma Filippo Tripi.