Al Tufello inaugurato il murale per Proietti. Fienga: “Sempre vicini ai tifosi e alla città” – FOTO – VIDEO

Ancora un tributo al maestro da parte della sua Roma. E’ stato inaugurato nel quartiere Tufello, in Via Tonale 6, il murale dedicato a Gigi Proietti opera dell’artista Lucamaleonte. Un’iniziativa promossa dalla Regione Lazio e dalla Roma, a cui hanno partecipato tra gli altri l’assessore regionale alle Politiche Abitative Massimiliano Valeriani e anche il Ceo giallorosso Guido Fienga. Il dirigente romanista ha avuto modo anche di ricordare l’artista a pochi giorni dalla sua scomparsa, queste le sue dichiarazioni: “Siamo doppiamente contenti di questa iniziativa. Abbiamo reso omaggio a uno dei nostri tifosi più illustri e poi abbiamo reso omaggio a uno dei quartieri più romanisti di questa città. Siamo felici quando riceviamo stimoli da chiunque per poter reagire in questi casi e in meno di una settimana abbiamo realizzato questo. Due parole per ricordare Gigi Proietti, una di quelle poche persone che tutti abbiamo sentito come un nostro parente. Un rapporto simbiotico che lui ha e che questa città ha con la nostra squadra. Cerchiamo sempre di essere vicini alla nostra città e ai nostri tifosi con iniziative come questa“. Ad introdurre Fienga e a rappresentare la Regione Lazio è stato Massimiliano Valeriani: “Siamo molto contenti come Regione e Ater, come cittadini di Roma, di tributare un omaggio così importante a uno dei cittadini romani più illustri degli ultimi decenni. Ha rappresentato la dimensione più autentica di questa città. Se non vivessimo questa situazione gli avremmo tributato un saluto immenso. Siamo contenti di aver raccolto la disponibilità della Roma per rendergli omaggio nel quartiere in cui è nato e farlo in qualche modo rimanere nel tempo. Un’operazione spot ma anche di riqualificazione di uno dei quartieri più straordinari di Roma come quello del Tufello. Rendiamo omaggio nel modo più sincero e autentico a Gigi Proietti e siamo contenti che questa idea sia stata apprezzata da tutti. Siamo contenti di essere stati i genitori di questa iniziativa insieme alla Roma. Ringrazio il Ceo Fienga, che ha accolto subito questa possibilità di fare qualcosa di diverso rispetto alle cose che si fanno di solito in queste situazioni“.