Dzeko presente oggi alla premiazione online di “Sport Movies & Tv 2020”

Ancora in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19 e in attesa di poter tornare disponibile agli ordini di Paulo Fonseca, Dzeko si tiene impegnato su altri campi. Alle ore 19.00 infatti il bosniaco sarà presente alla cerimonia di premiazione online dello “Sport Movies & Tv 2020“. Un festival organizzato dalla Milano International Fict Fest, giunta alla sua 38esima edizione, che mette in competizione i migliori prodotti televisivi e cinematografici sportivi dell’anno. L’evento sarà visibile in diretta streaming su www.mediasportgroup.tv e anche su Ms Channel (canale 814 di Sky).

Il bosniaco, che ha dovuto rinunciare all’ultimo match di campionato contro il Genoa e alla convocazione in nazionale, punta al ritorno alla fine della sosta e spera di poter ritornare disponibile già dal prossimo impegno ufficiale contro il Parma dell’ex Gervinho.