Under: “Felice di essere in Premier League, mi trovo meglio di quanto immaginassi”

Non è ancora diventato titolare al Leicester, ma Cengiz Under è tutt’altro che pentito del suo arrivo in Inghilterra. Il turco ex Roma ha parlato ad “A Spor” in Turchia, dove è tornato per le partite con la Nazionale: “Ho iniziato molto bene la stagione. Sono felice di aver giocato bene in un campionato come la Premier League. Spero di continuare così, l’importante è avere continuità. E credo che riuscirò a raggiungere anche questo obiettivo. I miei compagni di squadra sono molto bravi e ho subito faccio amicizia, mi trovo meglio di quanto mi aspettassi”.

Poi ha parlato del suo amico e compagno di squadra Soyuncu: “Con lui parlavo al telefono quando ero a Roma e lui già in Inghilterra. Ci siamo detti che un giorno avremo giocato nella stessa squadra in Europa e adesso è successo. Adesso sta andando tutto bene, lui per me è un fratello e da anni è il mio compagno di stanza. Spero che giocheremo insieme nella stessa squadra in Europa per tanti anni”.

In questo inizio di stagione Cengiz Under ha giocato 65′ in Premier League, con tre presenze senza mai partire titolare. In Europa League invece ha cominciato due volte dal 1′, trovando anche un assist. Ora giocherà con Croazia, Russia e Ungheria con la maglia della sua Turchia.