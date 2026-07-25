Si scalda l'asse Roma-Manchester. I Red Devils sono interessati a Koné ma per il momento la richiesta da 60 milioni di euro è considerata alta, per questo gli inglesi stanno provando a limare la cifra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è stato offerto Marcus Rashford. La stella inglese - rientrata dal prestito al Barcellona - è in uscita ma il nodo ingaggio spaventa a Trigoria. L'esterno guadagna 11 milioni di euro a stagione. Il giocatore potrebbe arrivare solamente in prestito ma il Manchester United dovrebbe pagare una parte dell'ingaggio, operazione al momento improbabile. D'Amico continua a lavorare per garantire a Gasperini il tanto atteso esterno sinistro. L'obiettivo numero uno rimane Nusa, mentre è da scartare El Mala. Sullo sfondo anche Leao ma la concorrenza è tanta.