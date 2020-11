Roma, dalla Spagna: testa a testa con la Juve per Depay

Memphis Depay torna di prepotenza al centro delle voci di mercato. Secondo Sport il tecnico del Barcellona Koeman avrebbe richiesto l’attaccante vista l’infortunio di Ansu Fati e considerato il lungo stop a cui andrà incontro il talento spagnolo. Su Depay però continuano a lavorare anche Roma e Juventus, in corsa già in estate per portarlo in Italia e in Serie A. Un’operazione importante da circa 25 milioni di euro, cifra di rilievo soprattutto considerando la particolare congiuntura economica che il calcio sta vivendo in questo periodo di Covid. Il presidente Aulas continua a blindare il suo gioiello a suon di dichiarazioni, ma le lusinghe delle corazzate del calcio europeo potrebbero essere troppo forti anche per il funambolico numero uno del Lione.