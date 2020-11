Stefano Scalera, mente da economo e cuore da tifoso: ecco il futuro dirigente della Roma

Il ruolo è tutto da definire, ma una cosa è certa: Stefano Scalera alla Roma è un matrimonio che si farà. L’attuale vice capo gabinetto del Ministero di Economia e Finanza (Mef) ha deciso di accettare l’offerta presentata dal club giallorosso. Fino al nuovo anno rimarrà regolarmente al Mef, prima di mettere competenze e passione al servizio del club del cuore. Passo che avverrà all’inizio del nuovo anno. Un profilo economico di altissimo livello, con una conoscenza dettagliata della politica italiana e di tutte le sue declinazioni, ma non solo. Scalera infatti rappresenta quella figura internazionale che i Friedkin ricercano anche nella parte sportiva: ottima conoscenza del francese e dell’inglese, quest’ultimo studiato e affinato nel periodo di ricerca presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dove Scalera ha avuto modo di conoscere e approfondire alcuni meccanismi del sistema economico statunitense.

Economia, bilanci e demanio: un tecnico al servizio dei Friedkin

Romano puro, classe 1966. Incorniciata la Laurea in Economia e Commercio – tesi sulla gestione del debito pubblico – Scalera inizia la carriera che lo porterà a ricoprire prestigiosi ruoli tecnici di raccordo con le istituzioni, partendo dalle mansioni presso la Banca Popolare di Bergamo e presso Ministero del Tesoro. Nel novembre 1999 il primo incarico di alto livello, Dirigente esperto di economia internazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un step che lo conduce negli anni seguenti al ruolo di Segretario Generale dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti dei pubblici di lavori, servizi e forniture nonché a essere insignito più avanti di cariche via via maggiori all’interno del Mef sino a quella attuale. Oltre alle mansioni in tema di economia e bilancio, l’esperienza da Direttore dell’Agenzia del Demanio – nel periodo 2011/14 – ha accresciuto le competenze di Scalera per quel che riguarda lo sfruttamento e la valorizzazione degli immobili e dei terreni di proprietà dello stato, nello specifico grazie al progetto Valore Paese. Competenze che potrebbero essere messe al servizio della società giallorossa soprattutto quando verranno riattivati e rilanciati i discorsi relativi al nuovo stadio della Roma.

La Roma nel cuore: “Stadio Olimpico, comunque vada semo i mejo”

E a proposito di Stadio. Oltre alla passione per l’insegnamento – docente presso l’Università LUISS – nel bagaglio di Scalera c’è anche una scintillante e vistosa sciarpa romanista. “Roma, stadio olimpico, noi siamo la Roma e comunque vada sempre i mejo!!!“. Twittava così il tifoso Stefano direttamente dalla Tribuna Montemario a pochissimi minuti dal calcio di inizio del match di Champions con il Chelsea, una sfida da incubo che Stephan El Shaarawy fece passare ai blues nella notte di Halloween del 2017. Quella cavalcata europea che avrebbe portato la squadra di Di Francesco ad uscire poi in semifinale con il Liverpool. Tante le comparsate di Scalera allo Stadio Olimpico, non soltanto per il calcio e per la Roma ma anche per il rugby, prova di un interesse sincero e ad ampio respiro per lo sport, che potrà portarlo ad essere un interlocutore credibile anche nei tanti salotti di politica sportiva. Competenza, ambizione e professionalità: un trittico romanista al servizio di Friedkin e della Roma.