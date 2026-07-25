E se fosse Rafa Leao l'ala sinistra tanto desiderata da Gasperini? Quella che sembrava soltanto una suggestione di mercato potrebbe prendere corpo nelle prossime ore. A rilanciare la clamorosa ipotesi è Sky Sport DE, secondo cui la Roma avrebbe acceso i fari sull'attaccante del Milan. Un nome importante, di quelli che cambiano il livello di una squadra. Leao è in uscita dai rossoneri. Lo ha ammesso anche il portoghese: vorrebbe giocare la Champions e sente ormai concluso il suo percorso a Milanello. D'Amico lo ha inserito nella lista dei possibili obiettivi e non è escluso un tentativo nei prossimi giorni. La trattativa, però, resta complicata. Il problema non sarebbe tanto il cartellino. La Roma potrebbe provare a impostare l'operazione con un prestito con obbligo di riscatto. Il vero ostacolo è rappresentato dall'ingaggio. Attualmente al Milan ne percepisce circa 5. Ma Leao ha chiesto al Galatasaray, altro club fortemente interessato, uno stipendio superiore ai 12 milioni di euro a stagione. Cifre fuori dai parametri giallorossi. Ma questo mercato ha già dimostrato che tutto può succedere. Nulla può essere escluso. E il portoghese sembra poter essere più di una semplice suggestione.