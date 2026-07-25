Summerville è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Hilal che il club arabo ha deciso di lanciare una frecciatina al club giallorosso. Sul video dell'annuncio nei secondi finali appare la scritta: "Tutte le strade portano a..." subito dopo si legge la scritta Riyadh. Una provocazione nei confronti della Roma dopo il sorpasso sul mercato. La squadra allenata da Inzaghi ha messo sul piatto circa 70 milioni di euro tra base fissa e bonus per il West Ham ed ha ricoperto d'oro l'olandese con un ingaggio da 15 milioni a stagione. Soldi che hanno tolto dalla corsa i giallorossi che erano pronti ad accogliere Summerville nella Capitale. Ora D'Amico è al lavoro per regalare un esterno a Gasperini: in pole c'è Nusa, occhi anche su Leao.